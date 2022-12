Mondiali 2022 | Francia-Polonia 3-1 | Giroud-Mbappé e bleus ai quarti

(Di domenica 4 dicembre 2022) (Adnkronos) – Labatte laper 3-1 negli ottavi di finale deidi Qatare si qualifica per idi finale, dove affronterà la vincente del match Inghilterra-Senegal. Lacampione del mondo si impone con un gol per tempo. Isbloccano il risultato al 44? con: il centravanti del Milan va a segno con un preciso diagonale mancino dopo il suggerimento di. L’attaccante del Psg firma il 2-0 al 74? concludendo alla perfezione la ripartenza ispirata dae rifinita da Dembele: destro potente dal limite dell’area, 2-0.completa l’opera al 91? con un altro gioiello: siluro all’incrocio, 3-0. Prima del fischio finale, gol della bandiera per la ...

