Mondiale Qatar | Mbappé non rilascia interviste per non pubblicizzare la Budweiser

(Di domenica 4 dicembre 2022) Secondo quanto scrive L’Equipe, l’attaccante del Psg, Kylian, ha deciso di nonrepubbliche alinper due motivi. Il primo, di cui si è già parlato nelle scorse settimane, è chenon vuole che gli si facciano domande sul suo futuro. Il secondo è legato alla volontà didi nonla, bevanda alcolica, perché danneggerebbe la sua immagine di esempio per i giovani. Nella politica relativa ai diritti di immagine del calciatore rientra anche la volontà di evitare pubblicità a cibi spazzatura, alcol e scommesse, proprio per non essere un esempio negativo per bambini e ragazzi. Finora, da quando è iniziata la Coppa del Mondo,ha rifiutato di ...

A Francesco Totti sta piacendo, e non poco, ilin. L'ex storico calciatore di Roma e Italia ha parlato ad un giornalista di BeinSport che lo ha intercettato in un albergo di Istanbul. le sue parole, riprese da Sky Sport , fanno ...Commenta in questo modo Francesco Totti ilinai microfoni dell'emittente BeinSports. 'Questo è ilche celebra lo sport. Oggi vedere nazionali come il Marocco, il Giappone o l'...MONDO - L'ultima giornata dei gironi relativi al campionato Mondiale di calcio in Qatar ha alimentato grandi dubbi sulle squadre che potrebbero ...Il Mondiale non è solo Cristiano Ronaldo, Messi e Mbappé. Ci sono tanti giocatori che hanno contribuito a realizzare alcune delle tante sorprese delle sfide in Qatar e che si sono messi in vetrina in ...