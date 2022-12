LIVE Sci alpino | SuperG Beaver Creek 2022 in DIRETTA | Kilde vince davanti a Odermatt e Pinturault | Franzoni cade quando era in lotta per la top-10!

Leggi su oasport

(Di domenica 4 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA LADELFEMMINILE DI LAKE LOUISE DALLE 19.00 19.28 Ventiseiesima posizione per Bosca che poteva andare nei quindici senza un errore sull’ultimo salto: 1?99 il distacco da. 19.27 Un altro azzurro in gara: Guglielmo Bosca. 19.26 Qualche imprecisione per Franzoso: trentaduesimo a 2?64 da, fuori dalla zona punti. 19.24 Parte il quinto degli italiani: Matteo Franzoso. 19.21 Sorprendente anche il cileno Henrik Von Appen: quattordicesimo a 1?32 da, seconda volta consecutiva a punti dopo Lake Louise. 19.17 Grandissima gara anche per Sarrazin che è undicesimo a 1?18: miglior tempo assoluto nel terzo settore. 19.15 Vi daremo aggiornamenti in seguito sulle ...