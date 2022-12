Inghilterra-Senegal | le formazioni ufficiali

(Di domenica 4 dicembre 2022) Inizia l’avventura diagli ottavi di finale di Qatar 2022. Le due squadre sono arrivate rispettivamente prima e seconda nei proprio gironi. Ecco di seguito ledi. L’di Gareth Southgate si è classificata al primo posto nel gruppo B vincendo contro Iran, Galles e pareggiando contro gli Stati Uniti. Il bottino recita 9 gol fatti e solo 2 subiti in tre partite. Southgate dovrà fare a meno di Ben White, per il resto potrà contare su tutta la rosa a disposizione. La nazionale dei “Tre Leoni” vuole ottenere una vittoria per continuare la propria scalata verso la finale. Ildi Aliou Cissè arriva agli ottavi di finale dopo essersi qualificata al secondo posto nel girone con 6 ...

... l'ha raggiunto la Francia ai quarti di finale dei Mondiali e il numero 9 dei Tre Leoni ha trovato alla quarta partita il suo primo gol nella rassegna , nato da un errore delin ...Commenta per primo Al 48esimo minuto di, Harry Kane ha segnato il suo undicesimo gol con la nazionale inglese fra Europei e Mondiali, diventando il detentore di questo particolare record, davanti a Lineker con 10).Ai quarti sarà Inghilterra-Francia: è questo l'esito della seconda giornata di ottavi. Le due squadre europee erano tra le favorite alla vittoria del Mondiale.Serata amara per il Senegal di Cisse ai Mondiali di calcio del Qatar 2022. L’Inghilterra non ha lasciato scampo al team senegalese, portando a casa un’importantissima e preziosa vittoria, per 3-0, che ...