Governo | Meloni inaugura su Facebook la rubrica «Appunti di Giorgia» | «Non c’è problema a rispondere su nulla»

La presidente del Consiglio nella sua rubrica 'Appunti di Giorgia': 'Su questo c'è ovviamente una interlocuzione con la Commissione europea' E sul Pnrr: 'Dei 55 obiettivi da centrare entro fine anno a ...Quanto al, "fino alle Europee secondo me ci arriva, dopo non lo so... sono il momento in cui ilrischia di andare a casa". Per farsi trovare pronti a quell'appuntamento, ...Giorgia Meloni durante la conferenza stampa al termine del Consiglio ... Tutto viene discusso, su tutto c’è polemica, ed è anche comprensibile. Noi siamo un governo di centrodestra, la sinistra non è ...In una rubrica settimanale il premier Giorgia Meloni discute con i follower sui suoi canali social i temi che hanno impegnato il governo. Nel filmato diffuso oggi sul suo account, il presidente del ...