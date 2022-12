Gf Vip 7 | Ginevra Lamborghini | “Una storia con Antonino Spinalbese fuori dalla Casa? Onestamente no perché…”

Leggi su isaechia

(Di domenica 4 dicembre 2022)è una spettatrice attenta di questo Grande Fratello Vip, parte attiva, nonostante la sua squalifica nel caso Bellavia. È tornata alla ribalta proprio la scorsa settimana, quandoha avuto un crollo emotivo e ha parlato di lei in termini teneri. La sorella di Elettra, per DailyMotion:è stato uno di quelli con cui ho legato di più quando ero dentro la, mi è stato vicino quando ero un po’ giù ma penso che lui, prima di vedersi accoppiato con una donna, abbia bisogno di centrare quello che vuole perché lo vedo molto confuso. È stata una delle persone con cui ho legato di più in. Mi è stato vicino quando ero un po’ giù. Unacon luidal GF Vip? Penso che lui abbia ...