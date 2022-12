La Gazzetta dello Sport

Il gioco a incastri è molto semplice. Ogni ingresso in rosa sarà subordinato a una uscita: si muoverà così anche il mercato del. Le indicazioni di Thiago Motta sono state precise e sposate dalla dirigenza: il tecnico vuole agire sulla catena di sinistra, rinforzarla e non rivoluzionarla, per inserire un laterale basso ...- Elly Schlein, Paola De Micheli, Stefano Bonaccini. Il congresso del Pd è una partita tutta emiliana, ma questa volta in palio c'è molto di più: il futuro stesso dei democratici e di un ... Bologna, sogno Lazovic. La chiave giusta può essere Vignato La Virtus Segafredo Bologna prosegue la propria avventura nel campionato italiano dove, al momento, è ancora imbattuta. I successi consecutivi delle ...È uno dei talenti più in vista di questo inizio stagione ed il Napoli sembra favorito nel portarlo a casa, affare che farebbe invidia a tutta la Serie A ...