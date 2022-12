ilGiornale.it

anche una dedica speciale per una vittoria che mancava dall'impresa di Cesena: "I miei ... Uno che si fa trovare sempre. Sa rendersi utile in ogni modo, la sua duttilità è un valore. Pier ...... in particolare il capitolo del congedo parentale: l'esecutivo èad esaminare nel dettaglio ... L'aperturaall'indomani del faccia a faccia che ha creato qualche malumore nella maggioranza. ... Arriva in pronto soccorso e aggredisce i medici: la follia dello straniero Il portiere dello Spezia Bartlomiej Dragowski sta lavorando duro dal suo brutto infortunio, che non gli ha permesso di far parte della spezione mondiale della sua Polonia. Per l'ex viola ...Blog Calciomercato.com: 30 giugno 2018, ultimo giorno del sesto mese dell'anno: la Francia del fenomeno Mbappé abbatte con un pirotecnico 4-3 l'Argentina di un Messi ...