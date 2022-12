Vicenza | il telecronista chiama “negro” un calciatore | sospeso

(Di sabato 3 dicembre 2022) È statoda Eleven Sports ilStefano Carta, che hato per due volte “” il centrocampista biancorosso Freddi Greco. Siamo durante la partita Trento –, dello scorso 1 dicembre. Il centrocampista biancorosso Freddi Greco sta per battere un calcio di punizione, quando si sente ildire: “Ne**o con il numero 15, attenzione a Ne**o”. Un’uscita a dir poco infelice che gli è costata carissima. La clip, diventata virale, ha scatenato inevitabili polemiche, arrivando sino in Parlamento. C’è da dire che Carta si è subito scusato: “Scusate, attenzione a Greco, non”. Un errore dunque molto probabilmente involontario, tanto che gli stessi tifosi delhanno compreso la gaffe del cronista. Ma le scuse non ...

