Traffico Roma del 03-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 3 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione ben trovata anche questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità alTutto abbastanza tranquillo un questore sulla rete viene cittadina nessuna segnalazione di dirgli Amò qui impedimento su raccordo anulare consolari unica notizia un incidente avvenuto poco meno di un’ora fa all’interno della galleria Giovanni XXIII all’altezza di via Mario Fani e ben polizia locale ha chiuso il tunnel a scendere ovverosia in direzione della Salaria 3 via della Pineta Sacchetti e lo stadio Olimpico chiusi quindi gli ingressi di Pineta Sacchetti via Pestalozzi Trionfale di via Pieve di Cadore e di via Mario Fani come alternativa suggeriamo a coloro che è da Monte Mario sono diretti verso Corso Francia di utilizzare via Cortina d’Ampezzo o via della Camilluccia spostamenti finalizzati dal ...