Pd | Nardella | “Non mi candido alla segreteria del partito | sostengo Bonaccini”

(Di sabato 3 dicembre 2022) “Apro la conferenza stampa con emozione e tanta voglia di mettermi a lavoro con le tante persone che ci guardano con interesse. Molti di coloro che mi hanno sostenuto mi hanno chiesto perché non sono andato avanti con l’idea di candidarmi. Ho trovato dentro di me le ragioni della scelta di sostenere la candidatura di Stefanoe di far confluire le mie idee, tempo, progetti e rete di rapporti costruiti nel progetto con cuisi candida a guidare il Pd”. Lo ha dichiarato il sindaco di Firenze, Dario, nel corso della conferenza stampa con il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano, al Teatro del Sale L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

ho sempre detto che se si volesse candidaredeve chiedere permesso a nessuno. Io sono il candidato di me stesso, per fortuna sto diventando il candidato di tantissimi.voglio ...Molti di coloro che mi hanno sostenuto mi hanno chiesto perchésono andato avanti con l'idea di ... Lo ha dichiarato il Sindaco di Firenze Darionel corso della conferenza stampa con il ...Entra nel vivo la corsa verso la segreteria del Pd. Perché se una candidata leader è già in campo (Paola De Micheli, ex ministra delle Infrastrutture del governo Conte II), ...Questa volta a essere stato oltrepassato non è il Rubicone ma l’Arno. Il sindaco di Firenze Dario Nardella guiderà la mozione a favore di Stefano Bonaccini. Il primo cittadino del giglio dovrà anche c ...