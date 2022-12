Olanda | Dumfries | 'Abbiamo ricevuto molte critiche | questa vittoria ci aiuterà'

, 7: sappiamo che la fase difensiva non è il suo forte e Pulisic lo mette spesso in difficoltà; ma quando l'esterno dell'Inter si spinge in attacco è sempre una spina nel fianco per la difesa ...- Stati Uniti 3 - 1 (2 - 0)(3 - 4 - 1 - 2): Noppert, Timber, Aké (48' st de Ligt), van Dijk;, de Roon (1' st Bergwijn), Blind, de Jong; Depay (38' st Simons), Gakpo (48' st ...E pertanto, in base alla regola di cui sopra, al 10' è così l'Olanda a portarsi in vantaggio con Memphis Depay, dopo una punizione calciata da Denzel Dumfries, protagonista anche sulla seconda ...Dumfries, esterno dell'Inter, è decisivo nella vittoria per 3-1 dell'Olanda contro gli Stati Uniti che permette agli Oranje di approdare ai quarti ...