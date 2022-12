Mondiali | il tabellone completo | scattati gli ottavi di finale | c'è già il primo quarto

Mirko Spadaro - - > Conclusi i gironi deidel Qatar 2022 , arriva subito il momento della fase eliminatoria. Sedici le squadre ...ottavi di finale Olanda - USA 3 - 1 Argentina - ...La diretta live di Argentina - Australia, match valido per gli ottavi di finale deidi Qatar 2022 . Inizia la fase ad eliminazione diretta per le due formazioni. La squadra di ...IL...L'Argentina prima classificata del gruppo C, affronta la seconda del D, l'Australia: in palio ci sono i quarti e la vincente tra Olanda e USA.Primi a scendere in campo gli ‘Oranje’ che si impongono per 3-1 sugli Stati Uniti. A trascinare l’Olanda è un ‘italiano’, Denzel Dumfries, esterno dell’Inter che confeziona due assist per Depay e ...