(Di sabato 3 dicembre 2022) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Dal 2008 ad oggi i salari reali in Italia sono scesi del 12%, il peggior dato di tutto il G20. Eppure ilse ne frega. Nellale pensioni vengono tagliate (anzi, riformulate) e con il taglio del cuneo fiscale i lavoratori dipendenti avranno solo una decina di euro in più al mese e basta (mentre ne perderanno centinaia a causa dell'inflazione), mentre offrono la flat tax per i liberi professionisti da 80mila euro l'anno". Lo afferma il segretario di Sinistra italiana, Nicoladell'Alleanza Verdi Sinistra. “E per finire -aggiunge- le due ciliegine sulla torta. Cancellano il reddito di cittadinanza e bocciano persino la nostra proposta per introdurre un salario minimo legale di almeno 10 euro l'ora. Meloni e la sua maggioranza hanno deciso da chestare. ...

Il Sannio Quotidiano

Calenda vede Meloni sulla, apertura da parte del governo. mugugni in Forza Italia. Via ... Tutti a favore tranne i soliti 5Stelle più Bonelli e. Competizione tra le opposizioni per le ...... Nicolasegretario Sinistra Italiana e... Fondazione Open, la Consulta interviene nel ... Conte: colpiranno i più deboli Con lain arrivo arriva anche l'atacco del governo di ... Manovra: Fratoianni, ‘Governo dalla parte di austerità, ingiustizia, furbetti ed evasori’ Roma, 3 dic. (Adnkronos) – “Dal 2008 ad oggi i salari reali in Italia sono scesi del 12%, il peggior dato di tutto il G20. Eppure il Governo se ne frega. Nella manovra le pensioni vengono tagliate (an ...Il Pd scende in piazza contro il governo Meloni. Il 17 dicembre il principale partito di opposizione manifesterà contro ...