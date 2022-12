Lazio | i dettagli sul ritiro invernale

(Di sabato 3 dicembre 2022) Isuldelladi Maurizio Sarri per la preparazione alla ripresa della Serie A Come riportato nell’edizione odierna de Il Messaggero, dal 13 al 18 dicembre lasi sposterà a Belek in Turchia. La squadra di Maurizio Sarri si preparerà così alla ripresa del campionato a gennaio. Oltre che gli allenamenti sono previste anche delle amichevoli, tra cui una contro il Galatasaray. I biancocelesti torneranno invece in campo in Serie A il 4 gennaio contro il Lecce. L'articolo proviene da Calcio News 24.

