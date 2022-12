Iran | l’allenatrice di pallavolo e madre di tre figli condannata a morte per un calcio a un paramilitare

Leggi su open.online

(Di sabato 3 dicembre 2022)con l’accusa di aver dato calci a undurante una manifestazione a Pakdasht, nella regione di Teheran. La notizia che arriva dall’parla di Fahimeh Karim, una giovane donna, allenatrice didi treche nei giorni scorsi ha preso parte alle proteste contro il regime dittatoriale del paese in cui vive. Sono quasi 80 giorni che il popoloiano combatte per chiedere la libertà e il rispetto dei diritti civili. Un’ondata di protesta nata dall’uccisione della giovane Mahsa Amini, la 22enne di origine curda morta lo scorso 16 settembre sotto custodia della polizia moraleiana dopo esser stata fermata perché non indossava correttamente l’hijab. Fahimeh Karim è stata di recente ...