Imolese-Vis Pesaro oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di sabato 3 dicembre 2022) Ecco tutte le informazioni sula, l’, latv edi-Vis, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato italiano di. I padroni di casa arrivano da ben cinque sconfitte consecutive e sono al momento in sedicesima posizione con quattordici punti: è assolutamente necessario un successo per invertire il trend negativo. I marchigiani, invece, hanno accumulato tre sconfitte nelle ultime cinque gare e vogliono vincere per allungare le distanze proprio dai loro avversari odierni La partita andrà in scena nella giornata di sabato 3 dicembre alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Collegamenti in diretta con i campi della Serie C: Cesena vs San Donato Tavarnelle: Dario Massara vs Pesaro: Luca Mastrorilli Olbia vs Recanatese : Nicolò Ramella Virtus Entella vs ...... Vietato perdere sul campo della Carrarese. Domani alle 14.30 si gioca un turno sfavorevole sulla carta, perché se la Torres è impegnata sul campo della terza in classifica, le concorrenti alla salvezza ...