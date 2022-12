Gigi D’Alessio per la prima volta parla apertamente di Anna Tatangelo | “Non provo amarezza | è così che va la vita”

Leggi su isaechia

(Di sabato 3 dicembre 2022)sono stati per tanti anni una coppia, tant’è che dalla loro storia d’amore è nato Andrea. Due anni fa però – dopo voci insistenti che li volevano in crisi già da un po – i due si sono detti definitivamente addio. Da quel momentohanno preso strade completamente diverse,infatti ha iniziato una storia, che si è già conclusa, con Livio Cori, mentresi è fidanzato con Denise Esposito e a gennaio di quest’anno i due sono diventati genitori di Francesco. A distanza di due anni però, intervistato da Il corriere della sera, è tornato are die in particolare ha spiegato come vanno le cose con lei dopo la fine della loro relazione: Eh… ...