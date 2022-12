GdS – Calciomercato | Napoli | da Ilic e Kadioglu a Guler e Pafundi

Leggi su justcalcio

(Di sabato 3 dicembre 2022) 2022-12-02 18:04:27Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dalla GdS: Gli azzurri al momento non hanno particolari necessità, ma il d.s. Giuntoli lavora su una lista di giovani decisamente di prospettiva. Obiettivo: un Kvaratskhelia-bis Questione di metodo, di competenze e anche di un pizzico di fortuna che nel calcio come nella vita serve sempre. Ilcostruito in estate è diventato un meccanismo quasi perfetto grazie a una serie di acquisti mirati. Su tutti quello di Khvicha Kvaratskhelia, talento georgiano del 2002 subito integratosi, costato poco (10 milioni di euro) e che oggi da vero campione conferisce un valore aggiunto alla squadra. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, con l’ausilio del settore scouting coordinato da Maurizio Micheli, seleziona giocatori da ogni parte del mondo e ne tiene sotto ...