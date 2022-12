Covid | in chiesa tornano le acquasantiere e il segno della pace

(Di sabato 3 dicembre 2022) La letteraCei ai vescovi italiani: "Non è più obbligatorio assicurare il distanziamento tra i fedeli che partecipino alle celebrazioni", ma "non venga a messa chi ha sintomi influenzali"

Come cambiano le regoleinDi fatto cambiano molte delle regole a cui ci eravamo abituati durante le celebrazioni nel periodo. Sin dall'ingresso i riti torneranno quelli normali, ...... ebbene, ad un certo punto l Juventus comincia a comprare Bernardeschi a 40 mln, Federicoa ... per l'accordo di rinuncia ad alcune mensilità durante il periodo deldove non si è giocato, ...Nuove regole anti-Covid nelle chiese italiane: ancora raccomandate le mascherine, ma tornano le acquasantiere piene e il segno della pace insieme allo stop al distanziamento tra i fedeli.«E' possibile tornare nuovamente a ripristinare l’uso delle acquasantiere», e «si potrà ripristinare la consueta forma di scambio del segno della pace». Sono alcuni dei consigli e suggerimenti relativ ...