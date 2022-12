Covid | in Campania aumentano i ricoveri in terapia intensiva

(Di sabato 3 dicembre 2022) Sono 2.016, su 11.246 test esaminati, i nuovi positivi alin. Il tasso di incidenza è del 17,92%, stabile rispetto al 17,68 di ieri. Tre le vittime censite dal bollettino quotidiano regionale, di cui una nelle ultime 48 ore e due dei giorni precedenti. In salita iin, a quota 17 (+2), in lieve flessione quelli nei reparti ordinari, a quota 351 (-3). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Tre Regioni (, Calabria, Sardegna) non hanno attivato la sorveglianza InfluNet. Si ... Bassetti: 'Influenza impressionante' - 'Iloggi non mi fa paura, è gestibile grazie ai vaccini, alle ...... Lazio (+12.665) e(+11.054) sarà pari al 58 per cento del totale nazionale. A livello ... Secondo gli ultimi dati presentati giovedì scorso dall'Istat, dal febbraio 2020 (mese pre) fino a ...Sono 250 gli interventi di emergenza richiesti nella notte tra Roma e i Castelli. Il temporale ha provocato un cortocircuito in un garage a Guidonia ...Sono 2.016, su 11.246 test esaminati, i nuovi positivi al Covid in Campania. Il tasso di incidenza è del 17,92%, stabile rispetto al 17,68 di ieri. Tre le vittime censite dal bollettino quotidiano reg ...