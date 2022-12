Al via Artigiano in Fiera con 2350 espositori da tutto il mondo

Punta a raggiungere il "milione di visitatori" la manifestazionein Fiera, inaugurata oggi e in programma fino all'11 dicembre a FieraMilano (Rho). In tutto sono sette i padiglioni coinvolti e 2350 gli espositori provenienti da 84 Paesi del mondo, con 27 ......l'che, da anni ormai, allestisce con amore e passione le scene della Natività in parrocchia. Tutto realizzato a mano, anche i movimenti. Ed è stata tanta la delusione nel vedersi portato...MILANO, 03 DIC - Punta a raggiungere il "milione di visitatori" la manifestazione Artigiano in Fiera, inaugurata oggi e in programma fino all'11 dicembre a FieraMilano (Rho). In tutto sono sette i pad ...Notizie Bari. Sono state quattro donne a ideare il collettivo “Ceglie: arte e cultura nel tempo”, un’iniziativa ben accolta dal Comune ...