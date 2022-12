Vinci i biglietti dei concerti 2023 | Harry Styles | Coldplay | Robbie Williams e tanti altri | ecco come

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Natale, tempo di regali. E tra i regali più graditi c’è anche, per molti, il biglietto per uno dei grandidell’estate. Uno di quelli che – appena messi in vendita i ticket – sono già sold out. E se fosse gratis? E se il regalo lo facessero a voi? Ebbene, non è uno scherzo. Ma questione di fortuna. Iper ipiù ambiti del prossimo anno sono messi in palio da Live Nation, la multinazionale leader nell’organizzazione di, spettacoli e festival, che ha appena annunciato Tickets Under The Tree, il concorso natalizio attraverso cui regaleràper ipiù attesi del. Gli artisti, Marco Mengoni,...