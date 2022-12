Traffico Roma del 02-12-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 2 dicembre 2022) LuceverdeBuongiorno e ben trovati dalla redazione aNordin coda sulla Flaminia da Labaro a 2 punti anche sulla Salaria si sta in coda tra Fidene è l’ingresso con a via del Foro Italicoin coda sul tratto Urbano della A24 tratto cervare la tangenziale sul grande raccordo anulare coda perin carreggiata interna tra le uscite Casilina Appia via Prenestina la polizia locale segnala incidenti in prossimità di largo Preneste rallentamenti in corso sulla via Aureliarallentato tra Malagrotta e via Aurelia Antica in direzione del centro trafficata Lapo via Pontina dal raccordo fino a via Cristoforo Colombo direzione Eur per il trasporto pubblico notizia che interessa la metro a per un intervento tecnico è chiusa la stazione di Manzoni seguiranno ...