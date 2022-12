Tebas | “Agnelli leader europeo della Superlega? Falsifica bilanci e poi parla di Uefa corrotta”

La situazione creata da Andreacon Ceferin per la questione Superlega non aiuta certo il club piemontese in questo momento: anche il comunicato della Liga e le parole al vetriolo di......il leader europeo della Superlega' The president of Spanish Liga Javieris pictured during an AFP interview in Madrid on October 21, 2020. (Photo by PIERRE - PHILIPPE MARCOU / AFP) '...Dopo le dichiarazioni contro la Juventus di qualche giorno fa, il presidente della Liga Javier Tebas è tornato a parlare del club bianconero e di Andrea Agnelli. Juventus, Tebas ancora contro Agnelli ...La situazione in casa Juventus è sempre più complicata e arrivano nuove critiche ad Agnelli: "È inopportuno e inelegante" ...