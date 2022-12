Star di TikTok morta dopo essere scomparsa improvvisamente

(Di venerdì 2 dicembre 2022) . non si conosce la causa del decesso, forse si è trattato di un incidente Aveva solo 21 anni Megha Thakur, blogger canadese edida un milione di follower. A dare l’annuncio del decesso è stata la famiglia, che in un messaggio postato proprio sul profilo della giovane ha detto: “È con il cuore straziato che annunciamo che la luce della nostra vita, la nostra gentile, premurosa e bellissima figlia, Megha Thakur, èe inaspettatamenteil 24 novembre 2022 nelle prime ore del mattino”. Il messaggio postato dai genitori continua, parlando proprio dei suoi follower: “Amava i suoi fan e avrebbe voluto che voi sapeste della sua. In questo momento, chiediamo la vostra benedizione per Megha”. Leggi anche: ATENE, GRAVE ATTO INTIMIDATORIO CONTRO DIPLOMATICA ITALIANA. ...

Megha Thakur,dimuore improvvisamente a 21 anni. Il giallo dell'ultimo post: 'Sei responsabile del tuo destino' Incidente in moto, Domenico muore a 32 anni per uno spartitraffico '...La influencer ediMegha Thakur è morta improvvisamente all'età di 21 anni. A dare notizia del decesso della giovane canadese, che ha un milione di follower sui social, sono stati i suoi genitori. 'È con ...Harrison Ford indossa il suo caratteristico cappello di pelle marrone e sferza la frusta per l'ultima volta. nel primo trailer di Indiana Jones e la ruota del destino, l'atteso quinto film della serie ...In questa categoria rientrano TikTok, Twitch e YouTube ... chiede ai suoi utenti di pubblicare quello che stanno facendo in quel momento. E anche Discord, app di comunicazione su cui ci si riunisce ...