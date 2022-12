Slittino | attesa per il nuovo doppio femminile Armin Zoeggeler | “Prima o poi servirà fare una scelta”

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Come da tradizione, la stagione dellosi apre anche quest’anno sul budello tirolese di Igls. È sempre bello ritrovarsi, anche se questa volta aleggia il fantasma della guerra in Ucraina e l’assenza della squadra (e degli sponsor) russi pesa come un macigno. “È una situazione assurda e gravissima” – considera il dt dell’ItaliaZöggeler – “Gli atleti ucraini sono qui. Si vede che provengono da zone non toccate direttamente dal conflitto. Io non potrei neanche pensare di gareggiare, se sapessi che la mia famiglia è in pericolo“. Per quanto riguarda lo sport in senso stretto, la grande novità è il debutto dela livello senior. Dopo l’esordio con le gare juniores, ci troviamo ad assistere alla premiere in vista di Milano-Cortina 2026. Ai nostri occhi, le favorite della vigilia erano le ...