(Di venerdì 2 dicembre 2022) Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Dal 2007 il mondo è stato stravolto da crisi epocali: Grande recessione, emergenza climatica, pandemia, guerra. Ma oggi scopriamo che non si può scrivere un nuovodel Pd e che va bene quello che diceva allora. Pretesa singolare in un Congresso 'Costituente'...". Lo scrive Peppesu twitter. "La cosa surreale è che a dirlo sono dei sedicenti 'riformisti', che forse da oggi sarebbe meglio chiamare 'conservatori'. Ma tutto si spiega. Adnondiscutere dell'identità, di come recuperare consenso sociale.cambiare il. E mentre difendono una presunta 'ortodossia democratica', invece di stare al merito di una discussione che la sinistra di tutto il mondo sta facendo, minacciano di ...

Il Sannio Quotidiano

... le critiche al vecchiosono accese. Questo contenuto è riservato agli abbonati 1 al mese ... serve un'opposizione propositiva" Daa Franceschini, ecco il Pd che si schiera con ...Certo, la Schlein potrebbe restare in campo lo stesso: l'asse composto da Peppee Brando ... con l'approvazione del "dei valori e dei princìpi , l'indizione del congresso ... Pd: Provenzano, ‘Manifesto non si tocca Ad alcuni interessa solo cambio segretario’ Roma, 2 dic. (Adnkronos) – “Dal 2007 il mondo è stato stravolto da crisi epocali: Grande recessione, emergenza climatica, pandemia, guerra. Ma oggi scopriamo che non si può scrivere un nuovo Manifesto ...Non c'ero abituato e su questa cosa non ci marcio ". E oggi il segretario uscente Enrico Letta ha convocato al Nazareno i "costituenti": le 87 personalità che dovranno mettere mano al manifesto dei ...