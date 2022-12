Patatine fritte | attenzione a quelle surgelate | i dettagli

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Lesono senza dubbio tra i cibi più amati, in particolar modo tra i più giovani. Maespongono a dei rischi? Lesono senza alcun dubbio tra i fast food più amati, in particolar modo dai più giovani. D’altronde si tratta di un pasto molto rapido, facile da consumare in compagnia o se si ha poco tempo a disposizione. Molto spesso però ci si chiede quanto queste, soprattutto se mangiate con assiduità e continuità, possano essere pericolose e dannose per il nostro organismo. (Fonte Foto: Adobe Stock)Molto spesso si va a pensare all’olio che viene utilizzato e in cui vengono cucinate, soprattutto se queste sono consumate e acquistate nei grossi fast food e in determinate catene dei ristoranti. Ma a fare la differenza e a ...

... conservanti e coloranti, con un elevato apporto calorico e ridotto valore nutrizionale (come le bevande gassate e zuccherate,, hamburger, dolci, caramelle e merendine industriali). ...... conservanti e coloranti, con un elevato apporto calorico e ridotto valore nutrizionale (come le bevande gassate e zuccherate,, hamburger, dolci, caramelle e merendine industriali). ...Quando si parla di dieta, ci sono alcuni alimenti messi sempre in fondo alla lista di quelli consigliati per il loro apporto calorico. Secondo alcuni scienziati, invece, uno di ...Bologna, 25 nov. (askanews) - Bere troppo caffè americano e mangiare patatine fritte è sconsigliato. Non solo per il benessere del proprio fegato, ma perché il bollitore per l'acqua è uno degli elettr ...