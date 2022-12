Mondiali 2022 | Portogallo e Corea del Sud agli ottavi Uruguay eliminato

... che ha chiuso il girone a 4 punti come l' Uruguay (che nell'altro match ha superato il Ghana per 2 - 0) e con la stessa differenza reti, accede alla fase successiva deiin Qatar in virtù ...Con molta probabilità, quello in Qatar sarà l' ultimo Mondiale per Cristiano Ronaldo e il fuoriclasse portoghese vorrebbe goderselo fino in fondo, magari portando a casa la Coppa del Mondo . Nella ...Si chiude anche il gruppo H del Mondiale con due partite molto emozionanti che decretano il passaggio agli ottavi di Portogallo e Corea del Sud, rispettivamente come prima e seconda. Ricardo Horta ...Ricordo quando ci allenavamo a Formia durante i Mondiali del 1982 per seguire i match in diretta mi costringeva ad andare in pedana in orari impossibili. Poi la sera, quando la Nazionale vinceva, ...