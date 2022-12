LIVE Corea del Sud-Portogallo 2-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | gli asiatici rimontano i portoghesi e conquistano un’incredibile qualificazione

(Di venerdì 2 dicembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI GHANA-URUGUAY DALLE 16.00 LE PAGELLEDIDEL SUD-18:07 La nostradidel Sud-termina qui! Grazie mille per averci seguito e a tutti i lettori di OA Sport una buona serata! 18:05 La classifica finale del gruppo H è questa:a 6,del Sud a 4, Uruguay a 4, Ghana a 3.primo, mentre ladel Sud passa agli ottavi per via del maggior numero di gol segnati rispetto all’Uruguay (4/2 per gli). Ini affronteranno il primo del gruppo H, che ad esclusione di ...

la Corea dovrà prestare attenzione anche al risultato tra Ghana ed Uruguay 2022-12-02 16:02:34 1' Il Portogallo gioca in completo bianco, la Corea in arancio fluo 2022-12-02 16:01:37 0' All'Education City Stadium di Doha il match valido per la terza giornata dei Mondiali tra Corea del Sud e Portogallo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Corea del Sud-Portogallo vale per l'ultima giornata del gruppo H, tempo di verdetti. In una classifica che vede il Portogallo al primo posto con 6 punti, il Ghana secondo a 3, e la Corea del Sud e l'Uruguay a 4 punti. Cristiano Ronaldo non riposa nemmeno con la qualificazione agli ottavi già in tasca: con lui in attacco gioca Ricardo Horta (al debutto in questo Mondiale), che dopo 5' trova il vantaggio.