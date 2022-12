(Di venerdì 2 dicembre 2022) TORINO - Si muove anche l'. L'organo di governo del calcio europeo, attraverso la prima camera del Club Financial Control Body (CFCB), ha ufficialmente aperto un' inchiestantus "per ...

TORINO - Si muove anche l' Uefa . L'organo di governo del calcio europeo, attraverso la prima camera del Club Financial Control Body (CFCB), ha ufficialmente aperto un' inchiesta sulla Juventus "per ...Tredici maggio 2012, Juventus Stadium: la, tornata campione d'Italia una settimana prima a sei anni da calciopoli, sta battendo l'... che prima portino la societàdal momento difficile ... Juve fuori dalle coppe europee Tutta la verità sull'indagine della Uefa Chiamatela pure soluzione Schulz, in questo caso. Un'occasione piombata sul tavolo di Lotito mercoledì notte al Johnny Micalusi Bistrot. Galeotto fu l'incontro con Michele ...Una situazione che può complicare i piani di Allegri e Cherubini, mettendo fuori portata alcuni degli obiettivi fissati dalla Juve tra gennaio e la prossima estate. Tra questi c’è anche un attaccante ...