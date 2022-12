Inclusione | gli studenti del Convitto ‘Giannone’ ballano per il flash mob Special Olympics

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLe fredde temperature e la pioggia non hanno fermato ilNazionale ‘Pietro Giannone’ di Benevento che, con i suoi tre plessi di Pietà, San Filippo e Scuola Secondaria di I grado, ha aderito alMob proposto daItalia, progetto che la scuola sannita abbraccia già da qualche anno. Come si ricorderà,è un Movimento globale che, attraverso lo sport unificato, sta creando un nuovo mondo fatto die rispetto, dove ogni singola persona viene accettata e accolta, indipendentemente dalla sua capacità o disabilità. Un movimento che sta contribuendo a rendere il mondo un posto migliore, più sano e più gioioso – un Atleta, un volontario, un membro della famiglia alla volta. Il giuramento ...

la Repubblica

Occhio di riguardo anche ai disabili: il "progetto2023" permetterà di fornire a tutte le stazioniausili necessari alla pratica dello sci alpino, del fondo e dello snowboard. Durante ...... finalmente la Casa dell'sociale può essere pienamente operativa - ha detto il vescovo Valentinetti - . Ringrazio tuttioperatori che hanno reso possibile questo sogno: ovvero offrire ... No ai pregiudizi, si all'inclusione. Gli atleti Special Olympics chiedono al Parlamento una rivoluzione cultu… Si chiude così una tre giorni di confronto e aggiornamento per rendere gli stessi atleti veri e propri alfieri del cambiamento. Presente Giovanni Malagò, presidente del Coni.Gli atleti Special Olympics in Parlamento a conclusione di ... utilizza lo sport come strumento educativo in grado di generare inclusione e abbattere ogni tipo di pregiudizio: «I nostri atleti possono ...