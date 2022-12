Giaele | bomba al GF Vip | un concorrente aveva il Covid ma non è stato messo in isolamento? – VIDEO

Blog Tivvù

al GF Vip: un concorrente ha avuto il Covid in Casa Ad aver contratto il Covid era stata anche Pamela Prati , ormai ex Vippona. Alberto è stato l'ultimo concorrente a rientrare in ...Oriana sbotta:svela una frase di Antonino, caos al GF Vipha svelato, in presenza di ... Hai paura ma vieni a dormire con me Non ha senso! lui che insiste, lei che sgancia la, la ... Giaele, bomba al GF Vip: concorrente aveva il Covid in Casa - VIDEO window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-a26d76ef-7284-f62b-bf43-524d4199dd ...L’ex gieffina Taylor Mega è entrata nella casa per incontrare i suoi due amici, prima però un faccia a faccia con Tavassi che le ha chiesto di sposarlo “Sono stata a letto con due del GF VIP: Alberto ...