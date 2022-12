Covid in Campania | aumentano i contagi | tre morti in 48 ore

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ in netta risalita, in, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino della Regionesono 12342 i neo positivi alsu 2183 test esaminati. Ieri l’incidenza era ferma al 15,01%, oggi sale al 17.68%. Tre i decessi nelle ultime 48 ore; altri due deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali lieve calo per i ricoveri nelle terapie intensive con 15 posti letto occupati (-2 rispetto a ieri); in aumento, invece, i ricoveri in degenza con 354 posti letto occupati (+11 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Anteprima24.it.