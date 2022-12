Corea del Sud batte Portogallo | il precedente del 2002

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ladel Sud si è qualificata agli ottavi di finalendo il2-1. Ecco undelLadel Sud ha sconfitto il, con un ribaltone che ha ricordato quello compiuto ieri dai cugini del Giappone – se è lecito definirli così – contro la Spagna. Ma la vittoria di oggi rientra perfettamente nella tradizione del Mondiale. Vent’anni fa, infatti, nel torneo organizzato in casa, le due squadre si erano affrontate alla terza giornata proprio come oggi. Una situazione molto diversa però, perché entrambe si giocavano la qualificazione. Ad avere la meglio furono ini, che ebbero ragione degli avversari grazie a una rete di Park Ji-Sung, che proprio dopo quel torneo sbarcò in Europa, prima al Psv in Olanda e poi ...

LaSud si è qualificata agli ottavi di finale battendo il Portogallo 2 - 1. Ecco un precedente2002 LaSud ha sconfitto il Portogallo, con un ribaltone che ha ricordato quello ...Nonostante la netta vittoria contro il Ghana, l'Uruguay è uscito dal Mondiale per l'impresa dellaSud contro il Portogallo La terza giornataMondiale ci sta abituando a sorprese incredibili. E, soprattutto, a un andamento emotivamente fortissimo quando una delle 4 squadre non ha più ...Kim Min-Jae pronto a fare festa: il difensore del Napoli non è sceso in campo nella vittoria contro il Portogallo che ha regalato la qualificazione alla sua Corea del Sud, ma ha fatto subito festa sui ...DOHA (QATAR) - Si va delineando il tabellone degli ottavi di finale al Mondiale in Qatar, dove anche Portogallo e Corea del Sud staccano il pass per la fase eliminazione diretta. I lusitani capitanati ...