Consob e la Juventus | «non c’è stata alcuna riduzione di stipendi | solo un differimento»

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È la questionequella che rischia di far più male alla. Oggi il Fatto ricostruisce sia la trattativa sindacale condotta da Giorgio Chiellini (che continua a essere trattato dai media come l’eroe immacolato) sia le conclusioni della. Ecco cosa scrive il Fatto quotidiano: La storia si ripete per la manovra sui compensi della stagione 20202021. Escrive: “Ha avuto la reale natura di mero, senzaale, di quattro mensilità dell’esercizio 2020-2021 agli esercizi 20212022 e 2022-2023”. Parliamo in totale di 17 calciatori per un importo di 59,8 milioni. Ma che è successo di queste scritture? Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dal procuratore aggiunto Marco Gianoglio e dai ...

In 4 casi la scrittura privata è firmata solo dallae in un caso non sono presenti firme '. Per quanto riguarda invece le plusvalenze,scrive che "costituivano, nella sostanza, ...Il 14 settembre 2021, i dirigentitemono che latorni nei loro uffici per una nuova ispezione. Cerrato spiega: "Se questi se ne andassero sarei un po' più sereno anche sul processo di ...La Juventus nel mirino della Uefa Oltre ai fari puntati da parte della Consob e della procura torinese, la Juventus è finita nel mirino in queste ore anche dell’Uefa, con cui si appresta ad avviare un ...ROMA – L’Uefa ha aperto un’inchiesta sulla Juventus per “potenziali violazioni dei regolamenti sulle licenze per club e sul fair play finanziario”. Intanto, il gip del Tribunale di Torino, che lo scor ...