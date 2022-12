Ciao Darwin | tutti assolti per l’incidente che paralizzò un concorrente

(Di venerdì 2 dicembre 2022)paralizzato,Il Messaggero, di Michela Allegri, pag. 19 La sua vita è completamente stravolta dal 17 aprile del 2019: da quando ha partecipato a un gioco televisivo e, dopo un incidente in studio, è rimasto paralizzato dal collo in giù. Ieri il giudice del Tribunale di Roma ha stabilito che non ci sono responsabili per le lesioni gravissime riportate da Gabriele Marchetti, 54 anni all’epoca dei fatti, caduto rovinosamente durante il gioco dei rulli mentre partecipava a una puntata della trasmissione ““: durante il gioco del “Genodrome” era scivolato, aveva perso l’equilibrio e aveva sbattuto violentemente la testa. Marchetti, però, non si è costituito parte civile e ha ritirato la querela presentata subito dopo i ...

Piccola curiosità: anche la sorella è apparsa in televisione in passato, in particolare a. Giorgia Nicole è infatti un'apprezzata modella. Il percorso di Alessandro è però stato ...È giunta a una svolta il caso giudiziario di Gabriele Marchetti , il 57enne divenuto paraplegico nel 2019 mentre gareggiava come concorrente durante una puntata di "" . L'uomo è rimasto paralizzato a causa delle lesioni provocate dalla caduta in uno dei giochi (quello "dei rulli") della trasmissione di successo su Canale 5, condotta da Paolo Bonolis . ...Luca Laurenti è un famosissimo comico e conduttore televisivo italiano. Conosciamo meglio e scopriamo qualche curiosità su di lui!Ieri il Tribunale monocratico di Roma ha assolto le quattro persone imputate per l’incidente avvenuto durante la trasmissione “Ciao Darwin”.