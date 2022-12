Bob | Coppa del Mondo Park City 2022 | Christopher Groother devastante | Seunggi Jung ancora secondo

Leggi su oasport

(Di venerdì 2 dicembre 2022) È il campione olimpicoGrotheer a svettare nella seconda tappe delladeldi skeleton al maschile. In quel diil teutonico, trionfatore a febbraio in quel di Pechino. Il teutonico è riuscito a dar spettacolo, trovando addirittura il record della pista (migliorato nuovamente nella seconda run) e chiudendo con il tempo di 1’36”26. Alle sue spalle, occupando nuovamente la seconda posizione, c’è il coreano, che già aveva chiuso in piazza d’onore a Whistler. Per lui 17 centesimi di ritardo, mentre terzo c’è Marcus Wyatt, colui che aveva vinto in Canada. Completano la top-5 il teutonico Felix Keisinger e l’altro coreano Jisoo Kim. Ricordiamo che non c’erano presenti italiani al via, rimasti in Italia ...