Movieplayer

...d'uscita ufficiale per la prossima serie prequel The Continental e il film spin - off, ... Oltre a Ian McShane, il film vedrà anche il ritorno di Caronte (Reddick), e a completare il ...... Bill Skarsgård, Laurence Fishburne, Hiroyuki Sanada, Shamier Anderson,Reddick, Rina .... Quindi forse questa non sarà l'ultima occasione di vederlo nei panni del gentleman action in ... Ballerina: Lance Reddick riprende il ruolo avuto in John Wick nello spin-off con Ana de Armas Lance Reddick è stato confermato nel suo precedente ruolo per Ballerina, il nuovo spin-off di John Wick al cui centro troviamo Ana de Armas.