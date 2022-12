Apple | in arrivo un dispositivo per la realtà estesa nel 2023 - Tech - quotidiano net

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Un nuovo device con un sistema operativo indipendente della Mela dovrebbe vedere la luce il prossimo anno: servirà per vivere lavirtuale insieme a quella ...

Un nuovo device con un sistema operativo indipendente della Mela dovrebbe vedere la luce il prossimo anno: servirà per vivere la realtà virtuale insieme a quella ...É disponibile sulle app free (Spotify,Podcast, Spreaker, Google Podcasts) a partire da mercoledì 30 novembre con due nuovi episodi ogni settimana. Il cammino che viene intrapreso nel corso di ...Un nuovo device con un sistema operativo indipendente della Mela dovrebbe vedere la luce il prossimo anno: servirà per vivere la realtà virtuale insieme a quella aumentata ...La quarta beta di iOS e iPadOS 16.2 è disponibile per tutti, ecco le novità e quando arriva la versione stabile .