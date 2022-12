Amici 22 | Rudy Zerbi ha preso la drastica decisione | non c’è più niente da fare

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Ad22 l’insegnante di musicanel corso dell’ultima puntata del talent show è stato spietato con gli allievi di canale 5. Il noto produttore non ha saputo trattenere il disappunto in merito ad un comportamento tenuto dai ragazzi nella scuola e così hala. Il docente di canto della nota scuola di Maria De Filippi ha perso le staffe: ecco che cosa è successo.-ilovetrading.it-(Fonte: Google)I giovani protagonisti di22 hanno fatto adirare particolarmente il profe non solo. Scopriamo per quale motivo è andato su tutte le furie.22, le aspre critiche del prof di musica I ragazzi del talent show condotto da Maria De ...