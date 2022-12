Vinci Casa giovedì 01 dicembre 2022 | i numeri estratti nel concorso di oggi

(Di giovedì 1 dicembre 2022)01. L’estrazione diper il” di Win for Life, il gioco che ogni giorno dalle 20.30 offre l’opportunità di vincere unae 200.000 euro. Adil” Win for Life ha permesso ad oltre 150 fortunati giocatori di vincere un’abitazione, stasera la nuova estrazione del gioco con la cinquina deiin diretta live su Italia Sera. Ecco i01 ...

... ma in, quanti soldi in contanti si possono tenere Ad esempio, se li avessimo vinti con il nuovo Gratta edi novembre. E se fossimo fermati, in giro, dalla Finanza , quanti soldi ...A fare gli onori dila Prof. Santa Iacuzzo, Dirigente Scolastico dell'I. T. E. T. 'Rapisardi - Da'.Il concorso Win for Life VinciCasa di mercoledì 30 novembre ha premiato con 245 euro ciascuno, i sei giocatori che hanno indovinato quattro numeri della combinazione estratta. Eccola nella sua interez ...ROMA - Prima estrazione della settimana per il SuperEnalotto, con il concorso di questa sera martedì 29 novembre. Dopo il ...