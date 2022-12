Vaticano | ancora problemi per il sito della Santa sede | «Continua attività anomala»

(Di giovedì 1 dicembre 2022)guai per il portale vatican.va che da ieri non risulta navigabile a regime. La sala stampa vaticana spiega che da ormai 24 ore «l’», mentre i tecnici informatici stanno cercando di accertare la natura del possibile attacco. Tramontata rapidamente la teoria«manutenzionerete», già ieri 30 novembre l’ufficio stampaaveva parlato di «tentativi di accesso anomalo» al proprio sistema informatico. Ne erano seguite ipotesi circolate sui media di possibili connessioni con l’incrinarsi dei rapporti trae Cremlino, dopo che Papa Francesco aveva criticato Mosca per l’invasione ucraina. Oggi lachiarisce che i tentativi di accesso «non arrivano da un solo ...

