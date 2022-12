Ultime Notizie – Calcio | Balata | “Problema infrastrutture urgente | da affrontare con ministro Abodi”

(Di giovedì 1 dicembre 2022) “Quella delle strutture è una delle urgenze che abbiamo. Ilesiste e va affrontato con decisione insieme al”. Lo ha detto il presidente della Lega Serie B, Mauro, durante il convegno “I Giovani e lo Sport al Sud – Una sfida per il futuro del Mezzogiorno” organizzato dalla Fondazione Magna Grecia presso La Lanterna di Roma. “Come Serie B cerchiamo di implementare le nostre attività e diverse risorse riusciamo a metterle in campo nel centro-sud. La Reggina ad esempio ha un centro di allenamento ben impostato e si stanno facendo grandi investimenti su cui gravitano tantissimi giovani. La presidenza Gravina ha fatto molto per portare avanti percorsi formativi che consentano l’ingresso dei giovani nel mondo del. Noi nelle nostre primavere abbiamo il 90% di calciatori ...

Il Sole 24 ORE

Nellesettimane, diversi fra funzionari e rappresentanti europei non hanno nascosto l'...dolorosa riscoperta degli alleati Carta di Francesca Canali - 2019 " TUTTO UN ALTRO MONDO ALTRE...Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato, ti suggeriamo " XTB - News e analisi di mercato ", XTB è un broker one stop shop (accesso a migliaia di mercati in un'unica app) ... Ucraina ultime notizie. Kiev, Mosca ritira alcune truppe da sponda orientale del Dnipro Oriana è stanca di ascoltare i pareri altrui sui suoi sentimenti e chiarisce, una volta per tutte, cosa ha provato e cosa prova per Antonino. La VIP racconta, in Cortiletto, dapprima a Sarah e poi a ...Il bilancio positivo degli ultimi due mesi consente al mercato totale di consolidare la parità rispetto all'anno precedente: +0,85% e 282.593 veicoli registrati. Recuperano qualche punto percentuale ...