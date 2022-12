Servizio idrico integrato e Gesesa | la riflessione di Miceli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiSuarriva ladi Angelo, consigliere comunale e capogruppo a palazzo Mosti per ‘Città Aperta’: “Gli ultimi accadimenti riguardanti il sito contaminato di Pezzapiana, dove si attingi gran parte dell’acqua cittadina per il consumo umano, giungono in un momento particolarmente delicato per le sorti del nostro Sistema. Non entro nel merito del Piano d’Ambito del nuovo Distrettolocale ampiamente rappresentata dall’amico e collega Consigliere Luigi Perifano nel suo recente intervento – in claris non fit interpretatio – ma solo evidenziare che la nostra partecipata, la Ge.Se.Sa spa, seriamente candidata alla gestione del contratto quale ...