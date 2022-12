Autosprint.it

Affronterà un anno sabbatico che dovrà dare delle risposte, Daniel. Risposte sulla voglia che resta di continuare a essere un pilota di Formula 1 , un ruolo che, nel 2023, non era più quello giusto da sostenere. "Non so ancora se vorrò tornare a correre o ...Con grande onestà peròha fornito la suaa questa osservazione, ammettendo che gareggiare nel 2023 non lo avrebbe in alcun modo aiutato, anzi. ' Sicuramente non so se vincerò mai ... Ricciardo, la risposta che mi aspetto dal 2023 La stagione 2022 di Lando Norris in Formula 1: una guida da leader impeccabile, costellata dalle mille problematiche sorte in McLaren ...Secondo il professor Walter Ricciardi la manovra 2023 non è sufficiente per garantire la sopravvivenza del Servizio Sanitario Nazionale.