“Queste sono le mie rughe” Via le luci e telecamera sul viso | Barbara D’Urso le mostra in diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 1 dicembre 2022)lea Pomeriggio 5. Durante la puntata andata in onda giovedì 1 dicembre la conduttrice ha introdotto il tema della tanto discussa chirurgia estetica e in studio non poteva mancare Guendalina Tavassi. L’ex volto del Grande Fratello e concorrente dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ha parlato del suo rapporto con il fisico e la chirurgia estetica. Sempre più personaggi del mondo dello spettacolo, anche in giovane etò, si affidano al filler, al botox e alla chirurgia estetica per tentare di nascondere i segni del tempo che avanza e la sorella di Edoardo Tavassi ha parlato dei suoi ritocchini. Leggi anche: “Una cosa pesantissima”., imbarazzo in. Costretta a censurare tutto...