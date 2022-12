Premio Angi | Colognesi BAT | tecnologia a servizio sostenibilità

Lo ha sottolineato dichiarato Massimiliano Colognesi, Responsabile delle Relazioni Esterne di BAT Italia, in occasione del V, a Roma. 1 dicembre 2022L'innovazione è un'attitudine mentale, a non accontentarsi, per cercare sempre di migliorarsi": lo ha sottolineato Luca Regano, Froneri Italy S.r.l., in occasione del, a Roma. 1 dicembre ...Roma, 1 dic. (askanews) - "Siamo lieti di partecipare a questo prestigioso appuntamento, che ha visto premiate realtà che fanno ...Roma, 1 dic. (askanews) - "Il Premio Angi è un appuntamento importante, siamo contenti di ospitarlo a Roma perché stiamo lavorando per caratterizzare sempre più la città come una grande capitale dell' ...