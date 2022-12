Nuove regole | zero risparmi Il Parlamento ridotto va in tilt

Leggi su iltempo

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Alla fine il dato che più conta è uno. I bilanci previsionali di Camera e Senato per gli anni 2022, 2023 e 2024 non prevedono alcuno rispetto a quello del 2021. Con un piccolo particolare: nel frattempo il numero dei parlamentari è statodi oltre un terzo, da 945 a 600, e i promotori della riforma, all'epoca della campagna referendaria, avevano pronosticato uno, per le casse dello Stato, di 500 milioni di euro l'anno. All'epoca furono solo in 14 i deputati che, nell'ultimo passaggio parlamentare della riforma, votarono contro il taglio degli eletti. Il clima nel Paese, d'altronde, era quello che era, come sempre. La «casta» va punita, e pazienza se gli «onorevoli» - con tutte le loro colpe - sono pur sempre i rappresentanti del popolo. Dai (pochissimi) contrari si alzavano allarmi soprattutto riguardo i ...